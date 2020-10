Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre: 9.338 contagi e 73 morti

19 ottobre 2020 a

Il bollettino del 19 ottobre sul Coronavirus in Italia racconta di 9.338 nuovi contagi (su 98.862 tamponi, a fronte dei 146.541 di ieri) e 73 morti (ieri 69, il totale sale a 36.616). Lo comunica il ministero della Salute.. Sono i dati comunicati dal Ministero della Salute. Sono invece 47 le terapie intensive in più (il totale sale a 797).

Covid, il premier Conte: "La scuola va avanti in presenza, ma più flessibilità per le superiori"

Ancora balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in più (ieri 45), arrivate a 797 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in più (ieri 514), per un totale di 7.676.

Sono 134.003 gli attualmente positivi al Coronavirus, con un incremento di 7.766 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 1.687 nuovi casi in Lombardia, 1.593 in Campania, 986 Toscana e 939 nel Lazio. La meno contagiata è la Basilicata (+22).

