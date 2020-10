Coronavirus, positiva Nina Zilli. La cantante dà la colpa ai ristoranti: "Non andateci più, sono tutti senza mascherina"

19 ottobre 2020 a

Anche la cantante Nina Zilli positiva al Coronavirus. L'annuncio in una storia su Instagram: "Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini", ha spiegato ai suoi follower. "Ho sempre fatto i test, ma qualcosa non ha funzionato", ha proseguito la cantante. "Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me, sappiate che non ha funzionato". Nina Zilli non ha rinunciato alla polemica: "Non andate al ristorante, o comunque in luoghi affollati - ha sottolineato - molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia. Ma ripeto, non andate al ristorante, non state più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dire basta alla vita sociale almeno per le prossime due settimane".

