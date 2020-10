Coronavirus, Crisanti sugli asintomatici: "Possono passare l'infezione e causare una malattia gravissima. I numeri" | Video

19 ottobre 2020 a

Il virologo Andrea Crisanti su La7, nella trasmissione Coffee Break di questa mattina lunedì 19 ottobre 2020, ha parlato della capacità di contagio degli asintomatici.

"Sono persone potenzialmente in grado di infettarne altre, ve lo spiego con un ragionamento semplice così non se ne parla più", ha affermato Crisanti.

Fa un esempio in diretta tv: "Non ci sono dubbi che trasmettono gli asintomatici. Ora ci si dice che gli asintomatici sono il 95%? L'RT al momento è 2, molto bene. Mi spieghi un attimo come fanno 5 persone su 100, che sarebbero i sintomatici che infettano, a infettarne 100 se l'RT è 2, Ne dovrebbero infettare 20, allora - conclude - perché abbiamo il 95% degli asintomatici? Perché anche gli asintomatici trasmettono".

