Nuovo Dpcm anti Coronavirus, il premier Conte: "La scuola va avanti in presenza, ma più flessibilità per le superiori"

18 ottobre 2020 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure presenti nel nuovo Dpcm per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il premier ha iniziato subito dalle scuole: "Le attività scolastiche continueranno in presenza. E' un asset fondamentale per il nostro paese. Per le scuole secondarie di 2° grado verranno favorite modalità ancora più flessibili dell'organizzazione delle attività didattiche". Insomma, non è esclusa la didattica a distanza per le superiori, in base alla diffusione del contagio in determinate zone. Stop alle attività sportive amatoriali e dei settori giovanili. Le attività di base potranno essere possibili solo con gli allenamenti e a distanza. Proseguiranno invece le attività individuali e gli sport di squadra a livello professionistico. "Avanti anche il calcio fino alla Seconda categoria", ha scritto Gazzetta.it.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.