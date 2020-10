Coronavirus in Italia, 11.705 nuovi casi in un giorno: 69 morti. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 750

18 ottobre 2020 a

a

a

Sono 11.705 (780 in più rispetto a sabato 17 ottobre) i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 146.541 tamponi effettuati (circa 20mila in meno rispetto a sabato). I morti sono 69 (il giorno precedente erano stati 47), mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono di 45 unità issandosi a quota 750. Le persone guarite sono 2.334, in totale 251.461. I ricoveri ordinari aumentano di 514 unità (contro +439 del giorno precedente), portando il totale a 7.131. La regione più colpita è sempre la Lombardia, con 2.975 nuovi contagi. Questi i dati emersi dal consueto bollettino del Ministero della salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.