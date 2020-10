Striscia la notizia, il creatore e regista Antonio Ricci ricoverato in ospedale per il Coronavirus

18 ottobre 2020 a

Positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. E' accaduto ad Antonio Ricci, creatore e autore di Striscia la Notizia. Il regista infatti è ricoverato nella sua Albenga, a Savona, in Liguria. Questo quanto riporta la stampa locale nella giornata di domenica 18 ottobre. Ricci, 70 anni, è stato ricoverato "per prudenza" e non in relazione a una specifica criticità delle sue condizioni, dopo che è stata riscontrata la sua positività al Covid 19.

Il ricovero non avrà alcun effetto sulla messa in onda del programma giunto quest’anno alla 33esima edizione. Striscia la Notizia dunque riprenderà come di consueto lunedì 19. L'auspicio è che Antonio Ricci guarisca presto e torni a vigilare da vicino sulla sua creazione tv.

