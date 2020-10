Coronavirus in Italia, 10.925 nuovi casi e 47 morti. Oltre 165mila tamponi, i ricoveri in terapia intensiva salgono a 705

17 ottobre 2020 a

Sono 10.925 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 402.536 da inizio pandemia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono stati eseguiti 165.837 tamponi (9460 più del giorno precedente).

Coronavirus, altri 83 morti in Italia e 8.804 positivi nelle ultime 24 ore con quasi 163 mila tamponi. Le cifre che preoccupano

I morti sono 47, i ricoveri in terapia intensiva salgono di 67 unità (705 in totale), quelli in regime ordinario sono 439 in più, per un totale di 6.617. I guariti si attestano a 1.255. La regione con più contagiati in 24 ore è sempre la Lombardia, con 2.664 nuovi casi, segue la Campania a quota 1.410.

