Dpcm anti Coronavirus, locali chiusi alle 24 ma senza orario di riapertura. E il barista riapre dopo un quarto d'ora

17 ottobre 2020 a

Clamorosa iniziativa di un barista di Catanzaro. Tutto parte dall'ultimo Dpcm del governo, che prevedeva la chiusura dei locali alle 24. Ma nel decreto non c'è scritto l'orario di riapertura e così l'esercente calabrese - eludendo eventuali sanzioni - ha riaperto il bar dopo appena 15 minuti, restando successivamente aperto per l'intera notte. Le forze dell'ordine, che lo hanno invitato a chiudere di nuovo il locale, non hanno potuto fare nulla: "Nel decreto non c'è l'orario di riapertura, quindi posso continuare a lavorare", ha riferito il barista agli agenti. Almeno fino a quando il Dpcm sarà corretto e completato a dovere.

