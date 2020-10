Coronavirus in Italia, i nuovi contagi superano quota 10.000: 55 i morti. Altri 52 pazienti in terapia intensiva

16 ottobre 2020 a

Continua ad avanzare il Coronavirus in Italia. Superata quota 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, 10.010 per l'esattezza, con 150.377 tamponi (12mila meno di giovedì). Rispetto appunto a giovedì 15 ottobre calano i morti, che si fermano a 55 rispetto agli 83 del giorno precedente. Preoccupano ancora le terapie intensive, che crescono di 52 unità fino a quota 638. I ricoveri ordinari crescono di 382 unità e si attestano a 6.178 in totale. Questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Da segnalare inoltre il numero degli attualmente contagiati che sale a 107.312 di cui 6.178 ricoverati con sintomi (+382) e 638 in terapia intensiva (+52). Sono in isolamento domiciliare 100.496 pazienti mentre sono guarite o sono state dimesse 1.908 persone. La Regione con più casi è ancora la Lombardia, che ha fatto registrare nelle ultime 24 ore altri 2.419 contagi.

