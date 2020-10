Coprifuoco anti Covid, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Opportuno a Roma e Milano. Alternativa al lockdown"

16 ottobre 2020 a

La situazione dell'emergenza Covid è peggiorata rapidamente e l'ipotesi di coprifuoco potrebbe essere una soluzione, almeno per le aree di Roma, Milano e Genova. Ne è convinto Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova secondo cui sarebbe una alternativa al lockdown. "Sicuramente - sostiene - sarebbe uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare”. Bassetti ammette che non si aspettava un'impennata del genere dei casi positivi: "La previsione è stata anticipata di 3-4 settimane con una notevole accelerazione". Nessuno tra gli esperti aveva previsto numeri così importanti.

