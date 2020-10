Coronavirus, Piero Chiambretti si racconta in radio da Giletti: "La morte di mia madre? L'ho vissuta così" | VIDEO

16 ottobre 2020 a

a

a

Piero Chiambretti a ruota libera su Rtl 102.5, ospite nella trasmissione radiofonica condotta da Massimo Giletti "Giletti 102.5". Il conduttore di Tiki Taka attacca i negazionisti: "La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni (la madre ndr). Rimango sconvolto e disgustato - ha spiegato Chiambretti - quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo".

Chiambretti poi parla della seconda ondata e dell'attuale situazione in Italia: "Sono sorpreso che tutti siano sorpresi, perché quando a maggio la situazione si era un pochino normalizzata - ha sottolineato - i virologi dicevano che ci sarebbe stata una ricaduta ad ottobre. Se il pronostico era così convincente bisognava attrezzarsi psicologicamente e da un punto di vista organizzativo, invece non mi sembra sia così”. Infine il conduttore di Tiki Taka racconta a Massimo Giletti il dramma vissuto sulla sua pelle: "Nei momenti più difficili giravo dei video di come ero conciato, la maschera, le cicatrici, gli aghi nelle braccia - ha spiegato -. Quando ogni tanto vado a rivederli, intanto non mi riconosco e solo adesso mi rendo conto di quello che ho rischiato. Anche sulla morte di mia madre lì per lì io non ho vissuto un vero e proprio dolore, l’ho vissuto quando sono tornato a casa guarito". Un racconto da diffondere soprattutto ai più scettici sulla pericolosità del virus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.