Coronavirus, il disastro di Pd e 5Stelle a Roma nel servizio di Piazzapulita: "Io, positiva e abbandonata da Asl e scuola" | VIDEO

L'Asl di Roma nel caos: ore di attese ai drive in per un tampone e positivi mai contattati per il tracciamento. L'inadeguatezza della Regione di Nicola Zingaretti e del governo Pd-5Stelle è stata smascherata nel servizio di Piazzapulita di La7 andato in onda nella puntata di giovedì 15 ottobre. Una gestione disastrosa della pandemia, che contribuisce ad alimentare continui focolai.



"Sono stata abbandonata a me stessa, ho chiamato io tutte le persone che ho frequentato", denuncia una ragazza in coda al drive in. "Sono risultata positiva il 18 settembre, ho una figlia di 15 anni per avvisare la scuola è stato un dramma, nessuno dalla Asl ha mai contattato la scuola di mia figlia, una vergogna", aggiunge un'altra signora. Come se non bastasse è arrivato pure l'annuncio della Regione Lazio del via libera ai laboratori privati per l'effettuazione dei tamponi rapidi: molti istituti della lista, però, non sono ancora pronti per effettuare i test, senza contare i centralini irraggiungibili e le iscrizioni online in tilt. Insomma, il Coronavirus sta dilagando anche per colpa della politica.

