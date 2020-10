Mps, i giudici hanno deciso: Profumo e Viola condannati a 6 anni

15 ottobre 2020 a

a

a

I giudici di Milano hanno deciso. Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono stati condannati a 6 anni nell'ambito della vicenda Mps. La seconda sezione del tribunale ha condannato a sei anni di reclusione, a una multa di 2,5 milioni e mezzo ciascuno gli ex vertici di Mps per le accuse di aggiotaggio e false comunicazioni sociali (in relazione alla prima semestrale 2015 della banca). Condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori. I giudici hanno così ribaltato la richiesta della procura di Milano che aveva chiesto l'assoluzione per tutti e tre gli imputati. Il tribunale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione all'accusa di false comunicazioni sociali per l'anno 2012 e ha assolto Viola, Profumo e Salvadori perché “il fatto non sussiste” in merito ai bilanci 2013 e 2014. Da segnalare infine che Mps è stata condannata a una multa di 800mila euro più il pagamento delle spese processuali. La banca inoltre è stata condannata a una serie di risarcimenti danni alle parti civili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.