E' morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria: a dicembre avrebbe compiuto 52 anni

15 ottobre 2020 a

È morta la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Avrebbe compiuto 52 anni il 28 dicembre prossimo. L'esponente di Forza Italia è stata trovata senza vita nella sua abitazione. "Sono addolorato, eravamo amici da una vita". Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. "E' stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole", ha aggiunto. Cordoglio anche da parte del ministro per il sud, Peppe Provenzano. "Il mio cordoglio per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria - si legge su twitter -. Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà".

