Mascherina obbligatoria, il Viminale precisa: "Attività motoria è solo passeggiata, non la corsa"

Precisazione importante dal Viminale sulla polemica della mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria. "Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria - si legge in una nota -, il ministero dell’Interno precisa che, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina". La precisazione si è resa doverosa in seguito alle polemiche che ha suscitato la nota precedente, compreso il tweet dell'ex premier Renzi: "Norma assurda, Governo ci ripensi subito", aveva detto il leader di Italia Viva.

