Coronavirus, mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto

Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto. Questo il contenuto della circolare diffusa dal Viminale e firmata nella serata di sabato 10 ottobre dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l'uso della mascherina "esenta dall'obbligo di utilizzo - scrive Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione". Secondo la definizione del Ministero della Salute, l'attività motoria sta a indicare l'attività fisica, ovvero “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. Mentre l'attività sportiva “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise". Insomma, anche chi vuole farsi una corsetta al parco dovrà per forza di cose indossare la mascherina.

