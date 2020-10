Covid, impennata dei casi in Italia: 3.678 in più. Aumentano anche morti e ricoveri in terapia intensiva (7 ottobre)

07 ottobre 2020 a

Impennata del numero dei contagi in Italia. I dati del ministero della salute di oggi 7 ottobre annunciano 3.678 nuovi casi positivi. Sono mille in più di ieri, martedì 6 (2.677). Era da metà aprile che non si registrava un incremento del genere. Complessivamente i tamponi positivi ufficiali diventano 333.940. Purtroppo aumenta anche il numero dei morti: altre 31 vittime. I decessi dall'inizio della pandemia sono quindi 36.061. Gli attualmente positivi sono in 62.576 (+2.442), mentre le guarigioni diventano 235.303 (+1.204). Altri 18 pazienti in terapia intensiva. Crescono in maniera considerevole anche i ricoverati: 3.782 (157 in più). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 125.314.

