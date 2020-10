Coronavirus, Guerra (Oms) a DiMartedì: "Curva in crescita, la malattia colpisce più parti dell'organismo" | Video

06 ottobre 2020 a

«Stiamo cercando di evitare il peggio, la curva è in crescita costante e le terapie si stanno affollando nuovamente. Organizzare le chiusure a livello nazionale è difficile quindi importante dare a livello locale autonomia», ha detto su La7 Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, nel corso del programma ’DiMartedì’.

«È una malattia sistemica, entra dai polmoni ma poi colpisce le parti più deboli dell’organismo. Si possono avere danni permanenti importanti con cicatrici nei reni e nel fegato», ha continuato

«Differenze tra nord e sud? Le strutture sono valide ovunque in Italia, forse manca una rete unica che li metta insieme per fornire servizi al massimo. Non c’è una minima traccia - ha aggiunto - di manipolazione artificiale. È un virus che colpisce i più deboli ed ecco perché tanti hanno pensato fosse stato creato in laboratorio».

