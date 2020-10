Grande Fratello Vip 5, qualcosa non torna nel televoto: campagna dalla Spagna per Adua ma è vietata. Esposto Codacons per irregolarità

06 ottobre 2020 a

Qualcosa non va, non torna nel Televoto del Grande Fratello vip 5. Al punto tale che Codacons ha presentato un esposto all’Autorità per le Comunicazioni, affinché sia aperto un procedimento sul caso accertando i fatti ed eventuali irregolarità a danno degli spettatori.

«Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco -spiega il Codacons- Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano».

Numerosi screenshot apparsi su social e web documenterebbero «i voti giunti dalla Spagna in favore della concorrente del Gf Vip, una circostanza che, se confermata, non solo violerebbe palesemente il regolamento, ma determinerebbe un danno per gli spettatori italiani che, in buona fede, hanno speso soldi per partecipare al televoto», spiega l’associazione. Per tale motivo il Codacons presenta un esposto all’Agcom in cui si chiede di aprire una indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità.

