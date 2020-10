Massimo Giannini positivo al Coronavirus a Otto e mezzo su La7: "Attenti a togliere la mascherina in interviste in pubblico" | Video

05 ottobre 2020 a

Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa, è risultato positivo al Coronavirus. Questa sera, lunedì 5 ottobre 2020, è stato fra gli ospiti di Lilly Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Ero stato male sabato con tosse e dolore al torace. Ieri mattina ho scoperto di avere il Coronavirus. Bisogna fare più attenzione, serve più rigore", ha detto il giornalista. Giannini ha spiegato che, alla domanda su come pensa di averlo contratto, ha "girato tanto, ho rispettato tutte le restrizioni. Certo quando sei in eventi pubblici e fai interviste pubbliche magari la mascherina te la togli. Dobbiamo stare tutti un po' più attenti, più rigore". Il direttore ha detto di "aver visto tanta gente ricoverata al Gemelli" dove ieri è stato per gli accertamenti.

