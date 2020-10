Nuovo Dpcm: uso delle mascherine all'aperto, chiusura locali alle 23 e feste private a numero chiuso

05 ottobre 2020 a

"Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici" ha detto Giuseppe Conte ad Assisi, nel giorno dedicato a San Francesco patrono d'Italia. L’impennata dei positivi, che preoccupa moltissimo il presidente Mattarella, angoscia molto anche il premier. Il nuovo Dpcm sarà firmato entro mercoledì e renderà più stringenti le regole.

Coronavirus in Italia, 2.578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma meno tamponi. Sono 18 i morti: 303 in terapia intensiva

Il ministro della Salute propone di rendere obbligatorio in tutto il Paese l’uso delle mascherine all’aperto. Focus poi sulle feste private dopo le cerimonie come matrimoni e battesimi, oltre a incontri conviviali generici: massimo 200 persone per le feste, resta il divieto di ballo al chiuso e non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Chiusura di bar e ristoranti alle 23, ma di questo si discuterà con i governatori proprio nel tentativo di trovare una soluzione che possa mettere tutti d’accordo e non incidere in maniera troppo forte su un settore già in grave crisi economica.

