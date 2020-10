Scuola e Covid, le proteste di una prof: "Gli insegnanti non sono cavie. Chiudere tutto subito. O volete farci ammalare?"

04 ottobre 2020 a

Ma se siamo quasi agli stessi livelli di contagio di Covid 19 di aprile, perché allora le scuole erano chiuse e invece ora sono aperte? Si sbagliava prima oppure adesso? Lo chiede una insegnante con una lettera inviata al sito orizzontescuola.it. La professoressa spiega che lavora in un istituto in cui una docente è in isolamento domiciliare in attesa del tampone perché è stata a contatto con un positivo. "Sul sito dell’Ansa - scrive - leggevo che i contagi sono quasi alla quota di aprile. Domanda; perché ad aprile scuole chiuse e ora aperte? Si è sbagliato prima o si sbaglia ora? Delle due, l’una. Se poi dobbiamo ammalarci tutti o peggio, essere usati noi docenti, come cavie da esperimenti, cosi, tanto per vedere se questa idea della riapertura possa stare in piedi, allora ditelo. Le scuole vanno chiuse immediatamente".

