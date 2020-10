Caos campionato, Mastella attacca: "Dalla Juve caduta di stile, Napoli non è Perugia"

04 ottobre 2020 a

Il sindaco di Benevento e politico di lungo corso Clemente Mastella spara a zero sulla Juve per il caos creatosi sulla disputa del match con il Napoli: "Se stasera si consente alla Juve ed agli arbitri di scendere in campo sarebbe una pagliacciata ed una figuraccia mondiale per il calcio italiano. Spero che Lega e Figc evitino questo affronto al buon senso. Possono attendere i risultati delle analisi rinviando ad altra data la partita ma non accettare una caduta di stile“.

Caos in Serie A, arriva pure il Codacons: "Fermate i campionati, altrimenti facciamo ricorso al Tar"

Così Mastella che critica pesantemente l’operato della Juventus che spera in una vittoria per 3-0 a tavolino. Negli azzurri ci sono due positivi e la Juventus è in isolamento fiduciario perché alcuni membri del gruppo hanno contratto il Coronavirus, ma non tra calciatori e staff. Mastella alla fine rincara la dose: "Chi vede nella mancata partenza del Napoli connessioni strane tra strutture sanitarie ed il calcio Napoli è davvero disgustoso. Napoli non è Perugia”, ha aggiunto Mastella facendo riferimento al caso Suarez.

