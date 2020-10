Coronavirus in Italia, 2.578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma meno tamponi. Sono 18 i morti: 303 in terapia intensiva

04 ottobre 2020 a

Scende leggermente il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 2.578, contro i 2.844 di sabato 3 ottobre. In calo anche le vittime: nelle ultime 24 ore sono state 18 (contro le 27 del giorno precedente), per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 35.986. I tamponi sono stati 92.714 contro i 118.932 di sabato 3. Sempre domenica 4 ottobre i pazienti guariti o dimessi sono stati 697. Sono invece 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

