Coronavirus in Italia, i nuovi contagi aumentano ancora: 2.844 nelle ultime 24 ore. Quasi 119mila tamponi, 27 morti

03 ottobre 2020

Aumentano ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 2.844, con 27 morti. In aumento anche i tamponi, che sono stati quasi 119mila, per l'esattezza 118.932. Gli attualmente positivi sono 55.566, in crescita di 1.569 unità. Brutte notizie pure dai ricoverati in terapia intensiva, saliti a quota 297 (+3). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile nel consueto bollettino di sabato 3 ottobre. Sono 1.247 inoltre i guariti, per un totale di 231.217. Da segnalare come Valle d'Aosta e Molise siano le uniche regioni che hanno fatto registrare zero contagi nelle ultime 24 ore. Oltre 400 casi in Campania, regione più colpita.

