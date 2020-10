Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 2 ottobre 2020

02 ottobre 2020 a

Torna, come ogni venerdì, l'appuntamento con la fortuna grazieall'Eurojackpot. Oggi, 2 ottobre 2020, è prevista l’estrazione, Montepremi 10 milioni.

Eurojackpot è il primo gioco con un montepremi in comune tra 18 Paesi europei: ogni settimana i giocatori provano a vincere un jackpot milionario che cresce velocemente da 10 fino a 90 milioni.



Per giocare basta scegliere almeno 5 numeri su 50 nel pannello blu e almeno 2 Euronumeri su 10 nel pannello degli Euronumeri.



La giocata minima costa di 2 euro. Indovinando i 5+2 numeri vinci il Jackpot milionario. Eurojackpot offre inoltre ben 12 categorie di vincita e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 26.

L'estrazione settimanale è ogni venerdì sera alle ore 20.00. Il gioco apre alle 6.00 del mattino e chiude alle 23.00 di ogni sera (il venerdì chiude alle 19.00). Per giocare online è necessario avere almeno 18 anni e avere un conto di gioco.

Ecco l'estrazione eurojackpot oggi venerdì 2 ottobre 2020:

Numeri vincenti:

Euronumeri estratti:

(I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

