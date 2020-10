Coronavirus, Lazio: obbligo all'aperto: arriva l'ordinanza

02 ottobre 2020 a

Coronavirus, si alza la guardia. Dopo l’aumento dei casi registrato negli ultimi giorni, arriva infatti l'obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche nel Lazio. Lo ha annunciando l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, durante una conferenza stampa che si è tenuta all’Istituto Spallanzani di Roma, precisando che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti firmerà una ordinanza per l’obbligo della mascherina. La misura che viene adottata dal Lazio, mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.

