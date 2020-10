Checco Zalone, il messaggio commosso per la morte di Mirko Toller: "Continua a mandarci il tuo sorriso"

02 ottobre 2020 a

Checco Zalone piange Mirko Toller. L'attore commuove il web con un post sul suo account Facebook. E' morto all'età di 16 anni Mirko Toller, youtuber noto per essere stato protagonista insieme a Checco Zalone di uno spot dedicato alla ricerca scientifica sulla Sma uscito nel 2016.

L'attore e comico pugliese ha annunciato la scomparsa del giovanissimo amico, dal suo profilo Facebook. "Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno", ha scritto Zalone con un post che ha fatto il giro della rete. Ma chi è Mirko. Il ragazzino aveva dodici anni quando fu al centro dello spot che invitava a donare in favore dell'associazione nazionale Famiglie Sma per la lotta contro l'Atrofia Muscolare Spinale. Sul canale YouTube “Mirko e Linda show”, Mirko e la sorella Linda parlavano con ironia di vari temi, dalle serie tv al calcio. L'ultimo video sul canale risale al 20 settembre 2020. Mirko viveva a Segonzago, in Trentino. Dal filmato con Checco Zalone era nato il rapporto tra il ragazzo e l'attore, che avevano girato un altro spot nel 2017. Il gruppo Facebook "Mirko Toller fan club". Tanti i messaggi di cordoglio, i ricordi persoinali per Mirko che ha lasciato un segno indelebile.

