Superenalotto, le quote dell'estrazione di oggi, giovedì 1 ottobre 2020. Non ci sono 6, nè 5+. Sale il jackpot per l'estrazione di sabato 3 ottobre.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:



Montepremi disponibile per il prossimo 6. Euro:

