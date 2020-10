Chiara Ferragni incinta, il piccolo Leo sventola l'ecografia. Fedez scherza: "Io non sapevo nulla" | FOTO

01 ottobre 2020 a

a

a

"La nostra famiglia si sta ingrandendo. Leo diventerà un fratello maggiore". Lo scrive su Instagram Chiara Ferragni postando la foto del figlio suo e di Fedez, Leo, che sventola l’ecografia. Scherza il futuro papà "bis": "Io non sapevo nulla".

Le voci sulla seconda gravidanza dell'influencer più famosa al mondo circolavano ormai da tempo, tanto che gli amici della coppia davano infatti imminente l'annuncio, dando dunque per certo già da settimane come Chiara Ferragni fosse incinta. Ancora non è noto il sesso del nascituro, Fedez confida nell'arrivo di una femminuccia, ma siamo certi che i "Ferragnez" non mancheranno di diffondere la notizia sempre via social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.