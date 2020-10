Nadia Toffa, il ricordo struggente della madre: "Avrei voluto abbracciarla e baciarla di più"

01 ottobre 2020 a

"A Milano durante le cure stavamo sempre insieme, un legame totalizzante. Rimpiango solo di non averla abbracciata, stretta e baciata di più - dice la mamma di Nadia -. Ma lei non voleva essere sbaciucchiata e la rispettavo. Con che coraggio è tornata in studio a Mediaset. Portava le scarpe da ginnastica, le gambe non la reggevano ma non ha voluto aiuti. Noi parlavamo spesso del dopo, della fede". Margherita Rebuffoni parla così in un’intervista a Repubblica e racconta anche del libro di poesie di sua figlia in uscita per "Chiarelettere" che devolverà i proventi alla Fondazione Toffa. "La prima l’ho trovata per caso nel mio whatsapp - dice Margherita - Nadia scriveva di notte con quattro dita: ha scritto 450 poesie. Me le leggeva al mattino a colazione. Neanche le correggeva. Un giorno mi ha detto: ’Ricordati di darle a Lorenzo Fazio (editore di Chiarelettere, ndr ), è una bravissima persona, non avrai problemì. Abbiamo selezionato i testi e il titolo lo ha pensato lui, ’Ti aspetterò tutta la vita', è bello. Parla d’amore, c’è dolore e gioia". Margherita Rebuffoni ha condiviso il lutto con milioni di persone, anche il presidente Sergio Mattarella ha scritto un messaggio. "Il presidente con Nadia è stato affettuosissimo - evidenzia - Ci aveva ricevuto prima di Natale al Quirinale, nel suo studio, l’ha abbracciata e l’ha incoraggiata a lottare. Mi è rimasto nel cuore". "Quando Nadia ha avuto il malore ho capito subito che era grave, c’è stata tanta solidarietà. Berlusconi le ha mandato l’aereo, le ha dato la sua stanza al San Raffaele. Nadia non lo conosceva - è il racconto della madre -. Un giorno telefona la segretaria: siete attese a Arcore. Niente taxi, pioveva. Metto il navigatore e andiamo. Le ha detto: ’Sei il volto pulito di Mediaset’, le ha regalato le marmellate fatte in casa. Chiamava per sapere come stava, anche per farle gli auguri il giorno del compleanno. Un nonno fantastico".

