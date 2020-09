Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, baci travolgenti a Cannes: passione senza freni per l'ex Ministro

30 settembre 2020 a

Continua la passione travolgente tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La parlamentare di Italia Viva non sembra curarsi delle malelingue che la vogliono ormai lontano dalla politica e più concentrata sulla sua vita privata e prosegue nella sua mini luna di miele in Costa Azzurra insieme all'attore. Quest'ultimo è a Cannes per girare un film con Andrea Preti e lei lo ha subito raggiunto. I due, come testimoniato dal settimanale "Chi", sembrano più innamorati che mai e Maria Elena Boschi ha gli occhi solo per il suo bel Giulio: i baci appassionati si sprecano e lei tra l'altro mette in evidenza una forma fisica invidiabile. “La mia vita privata non ha mai condizionato il mio impegno politico”, ha comunque tenuto a precisare l'ex ministro. Intanto l'amore va davvero a gonfie vele.

