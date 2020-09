Lotteria degli scontrini, il via l'1 gennaio 2021: come funziona e quanto si vince

30 settembre 2020 a

a

a

Il Governo ci riprova con la "Lotteria degli scontrini". Il nuovo appuntamento è fissato dall’articolo 141 del Decreto Rilancio è all'1 gennaio 2021, data la cui attesa viene scandita quotidianamente dal countdown che appare sul sito online predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le regole definite dall’Agenzia delle Entrate sono note. Per partecipare al concorso a premi legato al nuovo scontrino elettronico, si deve essere maggiorenni e residenti in Italia. Concorre all’estrazione ogni acquisto di beni e servizi per importi pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (ma si ipotizzano estrazioni anche settimanali). Ogni pagamento valido per l’estrazione deve essere corredato dal "codice lotteria" da richiedere sul Portale Lotteria predisposto dall’Agenzia già in marzo. Le novità sono date dalla conferma da parte del governo della dote da 50 milioni, con singoli premi che potranno arrivare fino a 5 milioni di euro. Previste estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”.Chi paga con la moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito, etc) partecipa a entrambe le estrazioni.

