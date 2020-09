Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair, la critica di Selvaggia Lucarelli: "Così ha spettacolarizzato la questione"

30 settembre 2020 a

La foto di Vanessa Incontrada nuda in copertina su Vanity Fair ha suscitato molto clamore tra i social e non solo. L'attrice spagnola ha voluto sensibilizzare sul tema del body shaming mettendosi letteralmente a nudo contro gli haters per i quali è finita nel mirino per il presunto sovrappeso. Da qui la decisione di accettare questa copertina, con reazioni principalmente a favore. Non ha tuttavia lesinato anche qualche critica Selvaggia Lucarelli, che in un post su facebook ha commentato l'immagine della Incontrada: "Vanessa e ognuna di noi fa quel che vuole e in quella foto lei è molto bella, il problema è che la trovo fuori fuoco rispetto al messaggio che vorrebbe dare", ha scritto la giornalista.

La giurata di "Ballando con le stelle" poi ha aggiunto: "Io vedo una bella donna, una donna con un peso normale, con una pelle legittimamente lisciata da photoshop, uno stacco di coscia che 'scansate', un sorriso perfetto, una sensualità evidente. Tutto meraviglioso, ma abbastanza distante dal tema dell'accettazione di sè. E dubito che una ragazza che fatica ad accettarsi trovi coraggio, consolazione e linfa per elaborare il tema in una foto così, in una copertina così fuori fuoco". Selvaggia Lucarelli poi conclude: "La questione va normalizzata, non spettacolarizzata, altrimenti non ne usciremo mai".

