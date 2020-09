Coronavirus, due senatori 5Stelle positivi. Subito sottoposti a tampone gli altri membri del gruppo

30 settembre 2020 a

a

a

Due senatori M5S sono risultati positivi al Coronavirus e per tale ragione tutti i senatori pentastellati stanno eseguendo l’esame del tampone. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. Lo stesso ha fatto l’altro senatore, che corrisponderebbe ad un parlamentare emiliano. Intanto su una proroga dello stato di emergenza si è espresso il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Al momento direi di no. È chiaro che valuteremo anche l’andamento nei prossimi giorni dell’epidemia - ha spiegato ad Agorà su Rai3 -. È chiaro che se dovessimo avere 4 volte i numeri di oggi, le cose potrebbero cambiare. Ma non è questo il caso, né credo avremo questo incremento in pochi giorni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.