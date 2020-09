Emergenza Covid, test rapidi nelle scuole: arriva l'ok del ministero della salute

29 settembre 2020 a

Emergenza Coronavirus: arriva l'ok per i test rapidi nelle scuole per rilevare l'infezione. Lo annuncia il ministero della salute in una circolare dicendo sì agli esami che sino ad ora sono stati utilizzati nei porti e negli aeroporti. I test antigenici rapidi, spiega il ministero, sono "in grado di assicurare una diagnosi accelerata dei casi di Covid, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da Sars-Cov2". Durante il periodo autunnale e invernale la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica è molto elevata e sarà necessario ricorrere spesso ai tamponi per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di Coronvirus.

