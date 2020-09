29 settembre 2020 a

Superenalotto, le quote dell'estrazione di oggi, martedì 29 settembre 2020. Non ci sono 6, nè 5+. Sale il jackpot per l'estrazione di giovedì 1 ottobre.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione oggi martedì 29 settembre 2020

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 18.441,91

Punti 4: 660 totalizzano Euro: 256,63

Punti 3: 22.451 totalizzano Euro: 22,68

Punti 2: 311.283 totalizzano Euro: 5,07

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: NESSUNO

Punti 3SS: 99 totalizzano Euro: 2.268,00

Punti 2SS: 1.223 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.625 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.193 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.467 totalizzano Euro: 311.675,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 45.600.000,00

