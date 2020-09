Covid in Campania, nuovi divieti anti movida: niente alcol dopo le 22 e massimo 20 invitati a feste e ricevimenti

29 settembre 2020 a

La regione Campania continua a far registrare decisi aumenti di nuovi casi positivi e il governatore Vincenzo De Luca con l'ordinanza numero 75, inasprisce le misure restrittive per cercare di contenere la diffusione del Covid. Provvedimenti soprattutto sulla movida e validi per ora sino al 7 ottobre. Alle 22 stop alla vendita di bevande alcoliche da asporto, Inoltre a feste e ricevimenti numero massimo di partecipanti: venti. Dura replica di Asso Fiere: "De Luca esagera con il contingentamento di massimo 20 persone a cerimonia, se il fine è il distanziamento allora il parametro deve essere la capienza del locale che ospita la cerimonia e non un limite uguale per tutti".

