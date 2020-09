Covid, è la Campania la regione con il maggior numero di nuovi casi. Poi Lazio, Lombardia e Sicilia (29 settembre)

29 settembre 2020 a

Il maggior numero di tamponi positivi ufficializzato oggi 29 settembre, è quello della regione Campania: 286. Al secondo posto dell'odiosa classifica il Lazio con 219 nuovi casi, poi la Lombardia con 203. Sopra i 100 anche la regione Sicilia (163) e il Veneto (140). Cento i nuovi tamponi positivi in Piemonte, mentre in Emilia Romagna 97. In Toscana sono 56, ma l'età media è particolarmente bassa: 38 anni. Nelle Marche altri 26 casi, 23 in Umbria e 14 in Abruzzo. Non ci sono territori regionali senza nuovi positivi. Il dato migliore è quello del Molise dove viene registrato un solo caso Covid.

