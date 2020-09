Covid, in Italia aumentano casi positivi e guarigioni. Altri 24 morti e 271 in terapia intensiva

29 settembre 2020 a

Riprendono a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. Nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, il ministero della salute ne ha ufficializzati altri 1.648 (contro i 1.494 di lunedì 28), ma va sottolineato che sono aumentati notevolmente i tamponi: 90.185, 40mila in più. Dall'inizio dell'epidemia i casi diventano quindi 313.011. Più preoccupante la crescita dei decessi, altre 24 vittime per un totale di 35.875. Buone notizie sul fronte delle guarigioni. Ne sono state registrate 1.316 che portano il numero complessivo a 226.506. Gli attualmente positivi sono 50.630, 307 in più. In crescita i ricoveri: 71, di cui 7 in terapia intensiva. Gli ospedalizzati al momento sono 3.048, di cui 271 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 47.311 persone.

