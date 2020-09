Silvio Berlusconi compie 84 anni, gli auguri di Antonio Tajani e Mara Carfagna

29 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi compie 84 anni. Nato il 29 settembre 1936 a Milano, l'imprenditore e politico non può festeggiare il suo personale traguardo perché ancora in isolamento causa virus. Fioccano però gli auguri per il leader di Forza Italia. A partire da Antonio Tajani, vicepresidente del partito: "Ho scommesso la mia vita sull'Uomo Berlusconi. Non c'è un grande imprenditore, non c'è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande Uomo. Buon compleanno Silvio!". Auguri anche da Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati: "Buon compleanno di cuore a Silvio Berlusconi, con l’augurio che riesca a vincere al più presto la sua battaglia contro il Covid per tornare a lavorare per il bene del Paese"

