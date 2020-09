Terremoto Centro Italia, Bertolaso: "Quattro anni persi. Nel nostro Paese cittadini di serie A e serie B"

Viaggio nei territori del cratere

29 settembre 2020 a

a

a

"In Italia ci sono i cittadini di serie A e quelli di serie B. A Genova il ponte è stato ricostruito in meno di due anni, nel Centro Italia distrutto dal terremoto del 2016, dopo quattro anni la ricostruzione non è ancora iniziata". Lo ha dichiarato Guido Bertolaso, già capo della Protezione civile nazionale.

Terremoto Centro Italia, la ricostruzione della vergogna. Passano gli anni, restano macerie, ruderi e sfollati

Ha parlato a Belforte del Chienti (Macerata), dove ha incontrato i cittadini assieme al sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. "Sono stati quattro anni persi e inutili - ha aggiunto Bertolaso - le popolazioni sono state abbandonate nel totale disinteresse. E' una delle vergogne del nostro Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.