E' morta Maga Clara, a lei si erano rivolti anche Roberto Baggio, Massimo Moratti e Sven Goran Eriksson

E' morta Maria Clara Romano, molto conosciuta come la Maga Clara. Residente a Porto Potenza, in provincia di Macerata, si è spenta all'ospedale di Civitanova Marche dove era stata trasferita. Aveva 78 anni. Originaria di Tropea, viveva da oltre trent'anni nelle Marche, ma era conosciutissima in tutto il Paese. Considerata veggente e guaritrice, a lei si erano avvicinati anche personaggi famosi come Roberto Baggio; l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti; l'ex allenatore Sven Goran Eriksson. "Stiamo ricevendo tantissimi messaggi e telefonate di cordoglio - ha dichiarato il figlio Carmine Camerini a cronachemaceratesi.it - Se lo sentiva. Mia madre aveva la missione di avvicinare le persone a Dio". Nel 2007 aveva fondato il suo gruppo di preghiera "Ama il prossimo tuo come te stesso". Nel 2014 era stata condannata a due anni per tentata truffa dal tribunale di Macerata (ricorda sempre cronachemaceratesi.it). La difesa aveva presentato appello e nel 2016 era stata emessa la sentenza di non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione. Di lei si erano occupate televisioni di Olanda, Messico e Australia ma anche Le Iene di Italia 1.

