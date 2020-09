Covid, bambino di otto mesi positivo. Ricoverato all'ospedale Salesi

28 settembre 2020 a

a

a

Un bimbo di otto mesi è stato ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona perché positivo al Covid. Il piccolo, residente con la famiglia a Martinsicuro, comune dell'Abruzzo confinante con San Benedetto del Tronto, nella giornata di sabato 26 settembre è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno perché aveva febbre alta e problemi respiratori. I sanitari hanno subito proceduto all'effettuazione del tampone che è risultato positivo. Immediatamente il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona dove è attualmente ricoverato. Avrebbe contratto il virus da un familiare, probabilmente la nonna. Nelle Marche sette ricoverati in più di cui quattro in terapia intensiva.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.