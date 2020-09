Assisi, Covid-detector alla Basilica di San Francesco: disinfetta anche i piedi

28 settembre 2020 a

a

a

E' considerato più di un termoscanner ed arriva anche alla Basilica di Assisi. Disinfetta anche mani e piedi. Il Covid-detector arriva in Vaticano: misura la temperatura, disinfetta mani e piedi in modalità no-touch. Sarà presentato dopodomani alle 9 davanti all’Elemosineria apostolica spray for life. Ci sarà anche il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. Spray for Life sarà installato anche nell’ambulatorio di Misericordia in piazza San Pietro, al centro di accoglienza Palazzo Migliori, in largo degli Alicorni 28 e in Dono di Misericordia, in via dei Penitenzieri.

Il Covid detector, fa sapere l’azienda produttrice di Venezia Sunrise, è stato installato anche nella Basilica di San Francesco ad Assisi oltre che in decine di scuole ed enti pubblici.

«Il sistema di Spray for Life è formato da quattro dispositivi.- spiegano - Il primo è un filtro che ferma le persone fuori dall’ingresso: un termo scanner ad infrarossi che, ad un metro di distanza, in meno di un secondo analizza la temperatura corporea con margine di errore di 0,2 gradi e la mette in mostra su uno schermo digitale a otto pollici. Chi ha la febbre non passa, l’altolà viene comunicato con un messaggio audio e video». La scansione del video permette di fermare anche le persone che non sono dotate di mascherina o che, tramite riconoscimento facciale, abbiano già commesso in precedenza la violazione.Per chi supera il test della febbre, ci sono poi tre dispositivi, entrambi «no touch». Il primo è un dispenser di gel igienizzante che si attiva con una fotocellula. Non serve toccare nessun bottone, che potenzialmente sarebbe contaminante: basta infilare le mani nello spazio vuoto. Il secondo è un analogo dispenser, collegato di lato ad altezza più bassa: serve per bambini e persone costrette in carrozzina. Il terzo è un nebulizzatore per i piedi, che garantisce la sanificazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.