PosteMobile down, segnalazioni da tutta Italia per problemi alla linea telefonica e alla connessione dati

Fioccano le segnalazioni da parte di utenti, che non riescono a utilizzare il servizio PosteMobile. Le segnalazioni sia su Twitter che sul sito specializzato in guasti Downdetector. Gli utenti dell’operatore telefonico di Poste Italiane segnalano problemi sia sulla linea telefonica, che sulla connessione dati alla rete internet, trovandosi del tutto isolati. PosteMobile è quindi Down questa mattina 28 settembre in tutta Italia.

Viene rilevato infatti, che in un primo momento la maggior parte delle segnalazioni si è concentrata nelle regioni del Nord Italia, ma con l’avanzare del tempo il numero è aumentato anche nelle regioni del Centro e del Sud del Paese. Da parte di PosteMobile non ci sono al momento commenti, né dichiarazioni su quanto sta accadendo e quando sarà risolto il guasto.

