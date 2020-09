Non è l'Arena, prima intervista post Covid di Flavio Briatore: "Non sono stato male un giorno, la cosa peggiore è la quarantena"

27 settembre 2020 a

A Non è l'Arena prima intervista post Covid di Flavio Briatore nella puntata d'esordio stagionale della trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7: "Io sto benissimo - dice Briatore - Forse il mio Coronavirus è stato più lieve rispetto ad altri, ma io non sono stato veramente male nemmeno un giorno. La cosa più difficile - scherza l'imprenditore - è stata la quarantena da Daniela Santanchè". Poi torna serio e dopo aver sottolineato che Santanchè è stata geniale, spiega che lui per l'isolamento ha preferito rimanere a Milano: "Sono stati 14 giorni morti, di solitudine. Una rottura. Ore e ore al telefono". Il professor Alberto Zangrillo, collegato, ha spiegato che la carica virale di Flavio Briatore è stata molto più lieve di quella di Silvio Berlusconi.

