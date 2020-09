Regno Unito e Covid, altri 6mila casi e 34 morti. Appelli ai cittadini: rispettare le misure anti rischio contagio

26 settembre 2020 a

a

a

Diminuiscono i contagi e i morti nel Regno Unito, ma i numeri restano da brividi. Secondo il quotidiano Guardian, infatti, sono stati 6.042 i nuovi positivi al Coronavirus, oggi 26 settembre. Nella giornata di venerdì 25 settembre erano stati quasi ottocento in più (6.800). Sono calati anche i decessi legati alla pandemia. Ancora 34 morti, comunque meno dei 40 del giorno prima. Non per questo diminuisce l'allarme, anzi. La Gran Bretagna vuole assolutamente evitare il rischio di un altro lockdown totale e continuano gli appelli alla cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione e delle altre precauzioni che fanno diminuire il rischio di contagio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.