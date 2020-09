Scuola, i pediatri bocciano il sistema tamponi: "Non funziona. Troppi cinque giorni. Rischiamo blocco totale"

26 settembre 2020 a

Scuola e Coronavirus, il sistema tamponi non funziona. Non va bene l'organizzazione del test per rilevare l'eventuale positività di un ragazzo al Covid. Ne è convinto il presidente della Federazione italiana dei medici pediatri, Paolo Biasci. Il medico spiega che "i tempi tra la richiesta del tampone da parte del pediatra e l'arrivo dei risultati sono troppo lunghi, in media cinque giorni. Questo denota un deficit organizzativo grave ed il rischio è che si blocchi il Paese". Rischio elevato perché "i genitori restano fermi insieme ai figli, magari un'intera settimana, per poi avere un risultato negativo. E' inaccettabile". Quale la soluzione? "Le Regioni devono impegnare più risorse per l'effettuazione rapida dei tamponi".

