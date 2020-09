Coronavirus, tampone obbligatorio per chi rientra dalla Francia: le disposizioni in Valle d'Aosta

26 settembre 2020 a

Tampone obbligatorio per le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nelle regioni francesi Auvergne Rhône-Alpes, Corse, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunica le nuove disposizioni, attualmente in vigore, a seguito dell’ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministero della Salute. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid 19, per chi intende soggiornare in Valle d’Aosta "è obbligatorio - chiarisce la Presidenza della Regione - comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano; se il luogo di destinazione finale del soggiorno è la Valle d’Aosta, la comunicazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per mezzo di e-mail all’indirizzo igiene.pubblica ausl.vda.it allegando l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e un’attestazione di essere stati sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo".

L’obbligo di effettuare il tampone, aggiunge la Presidenza della Regione, "come da ordinanza ministeriale emanata lo scorso 12 agosto, resta valido, con le esenzioni già previste, per chi rientra dai seguenti paesi appartenenti all’Unione Europea: Croazia, Grecia, Malta e Spagna"

